Le parc de Dam Sen va proposer des balades en montgolfière

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le parc culturel Dam Sen, dans le 11e arrondissement de Ho Chi Minh-Ville, ​proposera des balades en montgolfière pour la première fois durant les vacances du Tet (Nouvel An lunaire) du 28 janvier au 2 février.



Le parc culturel Dam Sen​. Photo: www.damsenwaterpark.com.vn

Parmi les 17 ​mongolfières du parc, deux peuvent transporter un pilote et quatre passagers, et quatre peuvent accueillir un pilote et trois passagers. Les autres sont uniquement à des fins décoratives.



Quarante pilotes de Chine et d'Allemagne ont été embauchés pour cet événement.



Les mongolfières, qui peuvent atteindre 30 à 40 mètres de hauteur, seront disponibles de 8h à 10h et de 17h30 à 19h tous les jours, excepté le 2 février. Chaque balade durera sept à dix minutes.



Ce service sera disponible pour les passagers en bonne santé d’une taille d’au moins 1m40.



Le directeur du parc, Du Huu Danh, a déclaré que les promenades en montgolfière seront le point culminant des divertissements de ce parc cette année.



Bien que l'activité ait été considérée coûteuse, il a souligné que le parc était heureux de contribuer au développement du tourisme municipal. -CPV/VNA