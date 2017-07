Le paradis sur terre se trouve à Huê

Un lieu idéal pour se détendre. Photo : CVN

Hanoï (VNA) - Niché dans une verdure luxuriante, Pilgrimage Village a des allures de paradis tropical. Loin de l’effervescence de la ville, le resort est une station rustique dans une zone isolée de Huê (Centre). Séjourner ici offre une authentique expérience de la culture et de l'hospitalité vietnamiennes.



Le resort Pilgrimage Village se trouve idéalement à 20 minutes en voiture de l’aéroport de Phú Bài de la ville de Huê et à 10 minutes seulement de la Cité impériale de Huê (province centrale de Thua Thiên-Huê). Localisé à l’écart du brouhaha de la ville touristique et implanté dans un beau jardin luxuriant, Pilgrimage Village est une oasis de calme et de verdure.



Il propose différents types d’hébergement pour moins d’une centaine de chambres : villas privées avec ou sans piscine, bungalow lune de miel avec terrasse ou piscine, chambres de luxe avec une ou deux chambres (pour les familles), villas de luxe une chambre (les plus nombreuses). Certaines catégories incluent les transferts entre l’aéroport et l’hôtel, et proposent des heures d’arrivée et de départ de l’hôtel aménagées sans supplément. En outre, vous pourrez vous rendre facilement en ville depuis l’hôtel grâce à un service de navettes gratuites (toutes les deux heures).



Harmonie entre nature et culture locale

La surprise vient d’abord des murs en briques apparentes et de la hauteur sous plafond. Il faut plutôt parler de hauteur sous toit, un toit vietnamien en pointe, ce qui offre une sensation d’espace multiplié. La salle de bains, design, de marbre et de pierre noire, est très contemporaine avec fenêtre sur le jardin depuis la baignoire. En outre, l’accès au jardin depuis votre terrasse, pour descendre le long des allées discrètes jusqu’à une belle piscine très exotique : un immense rectangle enfoui dans la végétation, avec des chaises longues disposées de part et d’autre du bassin entre parasols et palmiers.Le Vedana Spa est un très bel endroit, très dépaysant dans sa conception, et très élégant. Les cabines de massage sont installées dans de petits pavillons sans murs pour une ou deux personnes. Le massage s’est montré à la hauteur de la réputation asiatique : relaxant, mais efficace pour dénouer les tensions et apaiser la fatigue après une journée d’exploration à pied dans la ville.

Autre recommandation : avant ou après votre dîner pris en ville ou au resort, faites donc un tour au Slope Lounge, le bar de l’établissement. Un toit, pas de murs, donc une belle vue sur l’hôtel et sur la végétation luxuriante de l’endroit, des troncs d’arbres énormes en guise de poteaux de soupente... Un beau mélange d’exotisme et d’élégance, ouvert jusqu’à 23h00, et des cocktails variés.L’un des six plus beaux resorts de l’AsiePilgrimage Village a été élu par le magazine anglais Sunday Weekly parmi les six plus beaux resorts de l’Asie. La plupart des clients viennent de République de Corée, du Japon, d’Europe et d’Amérique.Le resort reçoit régulièrement d’excellents commentaires de la part de sa clientèle pour la qualité de ses services et le dévouement de ses employés. «Un si beau resort ! Très près du centre-ville. La piscine est excellente et les bungalows sont superbes, entourés de forêts naturelles. Et c’est un excellent pied-à-terre pour explorer la ville et ses alentours», a partagé Philippe Camille, un touriste français.

«C’est vraiment un bon resort, avec des villas et des maisons magnifiquement meublées, entourées de forêts. Excellent emplacement, bel endroit pour prendre le petit déjeuner et la nourriture est bonne, le personnel est vraiment sympa, a confié Mai Quỳnh, une touriste hanoïenne. Ce que j’ai retenu de mon séjour de deux nuits au Pilgrimage Village de Huê ? Un sens du raffinement qui s’exprime dans l’élégance et le confort. Le calme aussi, et la sérénité qui se dégage de l’endroit : une halte parfaite pendant notre voyage».Au cœur de la zone historique et pittoresque de Huê, Pilgrimage Village est devenu le lieu de rendez-vous idéal pour tous les touristes vietnamiens comme étrangers voyageant dans le Centre.-CVN/VNA