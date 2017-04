Le Nouvel An traditionnel du Laos fêté aux Etats-Unis

L'ambassadeur vietnamien aux Etats-Unis Pham Quang Vinh, son épouse (gauche), et l'ambassadeur laotien Mai Sayvongs et son épouse. Photo: VNA



Washington (VNA) - À l’occasion d​e Bunpimay, le Nouvel An traditionnel du Laos, l’ambassadeur vietnamien aux Etats-Unis, Pham Quang Vinh, et des diplomates vietnamiens dans ce pays sont venus adresser leurs meilleurs vœux de bonheur et de succès aux cadres et employés de l’ambassade laotienne aux Etats-Unis.

Les deux ambassadeurs vietnamien et laotien ont affirmé se coordonner étroitement afin de renforcer la solidarité et l’amitié entre les deux pays, ainsi que collaborer efficacement avec des ambassades d’autres pays membres de l’ASEAN aux Etats-Unis.

A cette occasion, les cadres des ​ambassades vietnamienne et laotienne se sont aspergés d’eau comme le veut la Fête de Bunpimay du Laos, pour s’attirer chance et bonheur. -VNA