Le Myanmar renforce les exportations de riz

Hanoi (VNA) – Le Pakistan a proposé le 4 janvier d’acheter du riz du Myanmar alors que ce pays cible ​ce marché dans ses efforts d'augmenter ses exportations de riz, selon les médias locaux birmans.

Photo d'illustration. Source: customstoday.com.pk

En dépit de technologies limitées, le Myanmar devient un concurrent important des pays de la région, comme la Thaïlande, le Cambodge, l'Inde et le Vietnam, sur le marché du riz.



Environ 80% du riz ​birman est exporté ​en Chine. D'autres marchés du Myanmar incluent l'Indonésie, Singapour, la Russie, le Brésil, et un certain nombre de pays ​d'Europe et d'Afrique.



Au cours de l'exercice 2015-2016, le Myanmar a expédié 767.753 tonnes de riz à l'étranger. - VNA