Hanoi (VNA) – La Commission d’investissement du Myanmar (MIC) a rendu publics dix domaines d’investissement prioritaire pour attirer les flux d’investissements domestiques et étrangers, a fait savoir l’Agence de presse du Myanmar (MNA).

L'investissement étranger au Myanmar en croissance exponentielle, au profit notamment de l'industrie textile locale. Photo d’archives : Reuters

Les domaines d’investissement prioritaire comprennent l’agriculture, l’élevage et la pêche, la promotion des exportations, le remplacement des importations, l’électricité, les transports, l’éducation, la santé, la construction des HLM et des parcs industriels.La nouvelle Loi sur l’investissement étranger promulguée par le parlement en octobre 2016 et les textes complémentaires adoptés par le gouvernement en mars 2017 sont destinées à faciliter les affaires au Myanmar.Les statistiques actuelles, en termes de stock, ont pour point de départ l’année 1988. Le stock d’investissements directs étrangers au 30 juin 2016 s’établit à 63,7 Mds de dollars. On peut estimer à environ 70,35 milliards de dollars le stock effectif des investissements étrangers au Myanmar.Les investisseurs étrangers ont majoritairement investi dans la production d’énergie: le secteur des hydrocarbures représente 35% du montant total de l’investissement, suivi par l’électricité à 31 % contre seulement 10% dans l’industrie, 8% dans les transports et télécommunications, 5% dans l’immobilier, 5% dans les mines et 4% dans le tourisme. – VNA