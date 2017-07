Hanoi (VNA) - Le Musée d’ethnographie du Vietnam a reçu samedi 8 juillet le titre de «Destination la plus attrayante du Vietnam en 2017». Il s’agit du 3e prix d’affilé de ce musée. Cette manifestation figurait dans le cadre de la cérémonie de distinction «Les entreprises touristiques du pays», tenue samedi 8 juillet à l’Opéra de Hanoï.

Le directeur du Musée d’ethnographie du Vietnam, Vo Quang Trong (centre), lors de la cérémonie de remise du titre, le 8 juillet à Hanoï. Photo : CVN

De nombreuses expositions ont été organisées, dont «Du cœur à l'âme», de l’artiste-peintre marocaine N.R. Deniale, «L’art aborigène d’Australie», «Raphaël: ses œuvres». Ouverte du 2 juin au 2 août, «Raphaël : ses œuvres» présente 34 tableaux numérisés de cet illustre peintre italien. Une première en Asie. Le titre de «Destination la plus attrayante du Vietnam» est attribué annuellement par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, afin d’honorer des sites appréciés par les touristes et les tour-opérateurs vietnamiens.Ces trois dernières années, le musée n’a cessé de renouveler ses activités en organisant des expositions et des spectacles en plein air, attirant de plus en plus de visiteurs tant vietnamiens qu’étrangers.Une kyrielle d’activitésDe nombreuses expositions ont été organisées, dont «Du cœur à l'âme», de l’artiste-peintre marocaine N.R. Deniale, «L’art aborigène d’Australie», «Raphaël: ses œuvres». Ouverte du 2 juin au 2 août, «Raphaël : ses œuvres» présente 34 tableaux numérisés de cet illustre peintre italien. Une première en Asie.

Des visiteurs découvrent la nhà rông au Musée d’ethnographie du Vietnam. Photo : CVN

Pour promouvoir les arts traditionnels, une scène a été inaugurée en novembre 2015 pour la représentation, chaque fin de semaine, de spectacles de marionnettes sur l’eau par des troupes de provinces du delta du fleuve Rouge.



De même, un projet de restauration des nhà rông (maison commune) et nhà dài (maison longue), deux ouvrages architecturaux d’ethnies minoritaires du Tây Nguyên (hauts plateaux du Centre), construites il y a plus d’une décennie dans l`enceinte de ce musée, a été lancé.



Chaque année, au Nouvel An lunaire, et lors de la Fête de la mi-automne et de la Journée internationale des enfants (1er juin), cet établissement organise de nombreuses activités pour les enfants qui sont appréciées de tous.



Le Musée d’ethnographie du Vietnam propose toujours de nouveaux programmes pour que les visiteurs puissent faire de nouvelles découvertes et mieux comprendre les valeurs culturelles tant vietnamiennes qu’étrangères.



Vo Quang Trong, directeur de ce musée, a déclaré que «ce prix distingue les contributions du contingent de cadres du Musée d’ethnographie du Vietnam dans la présentation et la protection de la culture traditionnelle nationale». «Nous espérons que le musée sera toujours une destination de choix des touristes vietnamiens et étrangers», a-t-il ajouté. – CVN/VNA