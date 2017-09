Hanoi (VNA) – Le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce (MOIT) vient de promulguer le plan de réduction, de simplification des conditions d’investissement, d’affaires dans les domaines sur lesquels il exerce la gestion étatique pour la période 2017-2018, a-t-on appris d’une décision ministérielle.

La décision N°3610a/QD-BCT signée le 20 septembre par le ministre Trân Tuân Anh, prévoit de supprimer 675 conditions d’investissement, d’affaires. Ce chiffre a été annoncé plus de deux semaines après la révision, la réduction et la simplification des conditions d’investissement, d’affaires dans les domaines dans le ressort du MOIT.Considéré comme le plus important à avoir été enregistré dans l’histoire du secteur vietnamien de l’industrie et du commerce, ce chiffre qui dépasse de 63 conditions celui initialement prévu, représente 55,5% du nombre total des conditions d’investissement, d’affaires.Selon le ministre Trân Tuân Anh, l’élagage des conditions d’affaires, le dégagement des difficultés constitueront la tâche centrale tout au long du processus de réforme administrative, de perfectionnement de l’appareil, de l’institution, de l’environnement de l’investissement, des affaires et sert l’objectif de gouvernement facilitateur.Hormis la réforme administrative, la suppression et la simplification des conditions d’affaires, le dégagement des difficultés en faveur des entreprises, le ministère a sérieusement mis en œuvre la résolution N°19/NQ-CP du gouvernement pour créer les conditions les plus favorables aux entreprises.

Lors d’une séance de travail entre la mission du Premier ministre avec le MOIT, le 22 septembre, le ministre et chef de l’Office du gouvernement Mai Tiên Dung (debout), a salué la décision du MOIT comme la première mesure la plus active et énergique prise dans la réforme des conditions d’affaires. Photo : VGP

Le ministère de l’Industrie et du Commerce reste à l’écoute de la communauté des entreprises pour traiter en temps opportun les problèmes naissants, a affirmé le ministre Trân Tuân Anh.Le ministère prévoit de poursuivre la révision en vue de réduire davantage la liste des marchandises faisant l’objet d’un contrôle spécialisé, y compris avant et après dédouanement ; de renforcer le contrôle ex post et l’application des principes de gestion de risques.Il envisage également de renforcer la "socialisation" pour les unités participant à l’évaluation de la conformité, de continuer d’annuler et de simplifier les formalités administratives et conditions des affaires relevant de sa compétence de gestion, d’attacher de l’importance à l’élaboration et au perfectionnement du système des normes nationales (TCVN) et règlements techniques nationaux (QCVN). – VNA