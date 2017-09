Le ministre de la Sécurité publique, To Lam (à droite) et l'ambassadeur spécial pour les relations Japon-Vietnam, Sugi Ryotaro, le 22 septembre à Hanoi. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le ministre de la Sécurité publique, To Lam, a reçu vendredi 22 septembre à Hanoi l'ambassadeur spécial pour les relations Japon-Vietnam, Sugi Ryotaro, et l'ambassadeur turc Akif Ayhan.Lors de la réception de l'ambassadeur spécial pour les relations Japon-Vietnam, Sugi Ryotaro, le ministre To Lam a souligné que le Vietnam a reçu l’assistance de la part du gouvernement japonais dans la prévention et le contrôle des incendies via la fourniture des camions-pompiers et des équipements de secours.Le Département de police de prévention et de lutte contre les incendies et de sauvetage relevant du ministère de la Sécurité publique du Vietnam a réceptionné et transfert 327 moteurs de pompiers et camions spécialisés offerts par le Japon à 63 unités locales de lutte contre l'incendie dans l'ensemble du le pays, a-t-il noté.Il a espéré que l'ambassadeur Sugi Ryotaro, l'Association japonaise des pompiers et l’Association pour la promotion de la diplomatie Vietnam - Japon assureront la quantité, la qualité et le calendrier de fourniture d’équipements de lutte contre l'incendie. Il leur a également demandé de soutenir son pays dans la formation du personnel en la matière.Pour sa part, M. Sugi Ryotaro a souhaité voir les relations entre le Vietnam et le Japon s’épanouir avec le temps et déboucher sur de bons résultats dans tous les domaines de coopération, en particulier dans la prévention et le contrôle des incendies et le sauvetage.A l'issue de la réception, le ministre To Lam et l'ambassadeur japonais ont assisté à la signature d'un projet sur l'approvisionnement en camions-pompiers d'occasion pour le ministère de la Sécurité publique du Vietnam.Lors de la rencontre avec l'ambassadeur turc Akif Ayhan, le ministre To Lam a souligné que la coopération Vietnam-Turquie est de plus en plus renforcée, notamment après la visite officielle au Vietnam du Premier ministre turc Binali Yildirim en août dernier.Le ministre vietnamien a annoncé que son ministère entretient depuis longtemps les relations de coopération efficaces avec les organismes d'application de la loi de la Turquie et a signé des programmes de coopération contre la criminalité, créant un couloir juridique permettant aux deux pays de collaborer et de résoudre les problèmes liés à la criminalité.Le ministre To Lam a demandé à l'ambassadeur Ayhan de mener davantage d'activités pour promouvoir la coopération au développement dans les domaines d’intérêt commun.De son côté, le diplomate turc s’est engagé à servir de passerelle pour renforcer la coopération bilatérale, y compris les relations entre le ministère de la Sécurité publique du Vietnam et les organismes d'application de la loi de la Turquie. -VNA