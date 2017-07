Hanoi, 18 juillet (VNA) - Le ministre de la Défense, le général Ngô Xuân Lich, a reçu le 17 juillet à Hanoi, Kawai Katsaiuki, conseiller spécial du Premier ministre japonais Shinzo Abe en visite de travail au Vietnam.

Le ministre de la Défense, le général Ngô Xuân Lich, (droite) et Kawai Katsaiuki, conseiller spécial du Premier ministre japonais Shinzo Abe. Photo : VNA

Lors de la rencontre, le ministre Ngô Xuân Lich s'est félicité des résultats de coopération entre les deux pays ces derniers temps, en souhaitant que les relations de coopération entre les deux pays continuent de se développer dans tous les domaines.Pour sa part, Kawai Katsaiuki s'est engagée à contribuer davantage à promouvoir ​les relations de coopération bilatérale pour la paix et la stabilité dans la région et dans le monde.Le Vietnam et le Japon ont établi leurs relations diplomatiques en 1973. Le Japon est actuellement le plus grand fournisseur d'aide publique au développement (APD) pour le Vietnam, ​de l'ordre ​de 200 milliards de yens (1,8 milliard de dollars) chaque année, représentant environ 30% de l'APD totale engagée dans le pays.C'est aussi le quatrième partenaire commercial du Vietnam après les États-Unis, l'UE et la Chine. Le commerce bilatéral a ​atteint 30 milliards de dollars en 2016 contre 16,7 milliards en 2010.-VNA