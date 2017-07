Le ministre argentin des AE salue les acquis notables du Vietnam

Buenos Aires, 3 juillet (VNA) – Le ministre argentin des Affaires étrangères, Jorge Marcelo Faurie, a salué les acquis notables du Vietnam dans ​son travail d’édification et de développement national, en recevant le 1er juillet l’ambassadeur du Vietnam Dang Xuân Dung, venu lui remettre la lettre d'accréditation du président Trân Dai Quang.

L’ambassadeur du Vietnam Dang Xuân Dung remet la lettre d'accréditation du président Trân Dai Quang au ministre argentin des AE, Jorge Marcelo Faurie. Photo : VNA

Il a suggéré que les deux parties fassent part d'initiatives de coopération concrète pour promouvoir davantage les relations entre le Vietnam et l’Argentine.Le diplomate vietnamien a transmis les salutations et l’invitation du président vietnamien Trân Dai Quang à son homologue argentin et celles du Premier ministre, du ministre vietnamien des Affaires étrangères Pham Binh Minh au ministre argentin des AE à venir dans un cadre officiel au Vietnam.

Il a souligné que les relations politiques entre les deux pays ces derniers temps ​avaient été renforcées ​par le biais du maintien des échanges de délégations et de rencontres entre les deux pays, ainsi que la mise en œuvre des mécanismes de coopération bilatérale comme le comité intergouvernemental et des consultations politiques entre les deux pays.



L’année dernière, le commerce bilatéral a atteint plus de 3 milliards de dollars, soit une hausse de 20% par rapport à 2015. L’Argentine est le premier partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine.



L’ambassadeur Dang Xuân Dung a remercié le soutien et les bons sentiments du ministre Marcelo Faurie à l’égard du Vietnam, affichant ​sa volonté de faire tou​t son possible durant son mandat pour renforcer et développer davantage les relations de coopération dans tous les domaines. - VNA