Le vice-ministre des Affaires étrangères Vu Hong Nam. Photo : baoquocte



Hanoï (VNA) – Le ministère vietnamien des Affaires étrangères condamne fermement, encore une fois, l’assassinat de deux citoyens vietnamiens par le groupe terroriste Abou Sayyaf, a déclaré à la presse le vice-ministre des Affaires étrangères Vu Hong Nam.

Selon le vice-ministre, après avoir été informé de l’assassinat de deux personnes qui pourraient être vietnamiennes, le soir du 4 juillet dans le village de Banrangay Tumahubong Sumisip, Basilan, Philippines, le ministère vietnamien des Affaires étrangères a convoqué le matin du 5 juillet le chargé d’affaires de l’ambassade des Philippines à Hanoï. Parallèlement, l’ambassade du Vietnam aux Philippines a demandé aux organes compétents philippins de collaborer pour conserver les corps et identifier les victimes.

L’après-midi du 5 juillet, les corps des victimes ont été transportés par l’armée philippine à un hôpital de la région de Zamboanga. Le soir du 6 juillet, les victimes ont été identifiées. Il s’agit de deux citoyens vietnamiens, Hoang Trung Thong et Hoang Van Hai, membres d’équipage du bateau Royal 16, qui avaient été enlevés par le groupe terroriste Abou Sayyaf en novembre 2016.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a appris cette information avec une grande tristesse et indignation. Il a déclaré que les terroristes coupables de ce crime doivent être punis, avant d’appeler la communauté internationale à lutter ensemble contre le terrorisme.

Au nom du ministère des Affaires étrangères, le vice-ministre Vu Hong Nam a présenté les plus profondes condoléances aux proches des deux victimes. Le ministère vietnamien coopère avec les organes compétents philippins pour aider leurs familles à accomplir les formalités nécessaires au rapatriement de leurs corps, a-t-il annoncé, ajoutant que grâce à l’aide des organes philippins, des représentants de l’ambassade du Vietnam étaient arrivés au lieu où les corps des victimes sont conservés, bien que la région de Zamboanga soit placée sous la loi martiale.

Le ministère des Affaires étrangères demandera de nouveau aux organes compétents philippins d’assurer la sécurité aux Vietnamiens. « Les Philippines ont fait de leur mieux pour nous assister », a affirmé Vu Hong Nam, avant de rappeler que le 22 juin 2017, le Vietnamien Hoang Vo, l’un des marins du bateau Royal 16 enlevés en novembre 2016 par le groupe terroriste Abou Sayyaf, avait été libéré et était revenu au Vietnam.

Le vice-ministre Vu Hong Nam a enfin appelé les armateurs et les compagnies maritimes à appliquer de façon rigoureuse les mesures de sécurité et les recommandations des organes compétents vietnamiens et internationaux. -VNA