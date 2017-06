Cérémonie de signature du mémorandum. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le ministre de la Construction, Pham Hong Ha, et le directeur national de la Banque mondiale (BM) au Vietnam, Ousmane Dione, ont signé le 28 juin à Hanoï un mémorandum sur l’établissement d’un partenariat dans le développement urbain et des infrastructures durables pour la période 2017-2021.

Aux termes de ce texte, les deux parties collaboreront pour parachever des textes normatifs sur la gestion urbaine et le secteur de l’eau, soutenir la formation à l’Académie des cadres pour la construction et les villes (AMC – Academy of managers for construction and cities). En outre, elles travailleront ensemble pour élaborer un programme national de développement urbain, lancer des initiatives dans l’aménagement régional, chercher des solutions face aux défis de l’urbanisation, améliorer la résistance des villes face aux risques d'inondations… Elles coopéreront également dans la réforme du secteur de l’eau.

Selon le directeur national de la BM au Vietnam, ce mémorandum est une étape importante de la coopération entre les deux parties. Ousmane Dione a par ailleurs affirmé son attention particulière pour la réforme du secteur de l’eau, notamment l’attrait des fonds privés et l’assistance en matière de formation de personnel dans le delta du Mékong. -VNA