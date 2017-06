Hanoi (VNA) - L’hôtel Sofitel Legend Metropole Hanoi a célébré le 21 juin la fête de la musique. Une manière de mettre en avant «l’élégance française».

Une soirée inoubliable avec Gwyneth Herbert, Ned Cartwright. Dado Pasqualini à l’hôtel Sofitel Legend Metropole Hanoi, pour la Fête de la musique, le 21 juin. Photo: VNA

Créée en 1982 par Jack Lang, alors ministre de la Culture, la Fête de la musique est aujourd’hui célébrée dans le monde entier. Depuis quelques années, la musique est mise à l’honneur à Hanoï grâce à l’hôtel Sofitel Legend Metropole Hanoi. Néanmoins, la fête peine à prendre racine au Vietnam avec la concurrence par la Journée de la presse révolutionnaire au Vietnam qui est célébrée le même jour.



Cette année, l’hôtel Sofitel Legend Métropole de Hanoi a voulu de l’évènementiel en cherchant à se rapprocher de la manière dont la fête est vécue en France.



La chanteuse britannique Gwyneth Herbert est venue ravir nos oreilles avec des morceaux de jazz. «Je suis très heureuse d’être à Hanoï pour la première fois et partagé notre musique avec vous", a confié Gwyneth Herbert. Tirant ses influences des mondes du jazz, du folk, du classique contemporain et de la narration, elle a sorti 6 albums à ce jour.



Une soirée musicale inoubliable



Elle était accompagnée pour ce premier concert au Vietnam du percussionniste italien Dado Pasqualini et du pianiste Ned Cartwright. Dado Pasqualini a déjà produit à l'Opéra de Hanoi, en mai 2016, dans le cadre de l’événement «L'Europe rencontre l’Asie en jazz». Il a aussi joué en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique et à Hong Kong. Ned Cartwright, lui, est le mari de la chanteuse. Il a travaillé avec Gwyneth dans de nombreux projets récents, l'accompagnant dans sa tournée au Canada et aux États-Unis en 2016.



Le trio a donné une soirée musicale inoubliable. Ils ont charmé leur auditoire avec leur musique et leur talent.



Une manière de célébrer, mélodieusement, l’arrivée d’un été qui commence en France et s’est déjà bien installé à Hanoi. On espère voir l’an prochain à l'hôtel une nouvelle édition de la fête de la musique. Avec autant de charme, à n’en point douter… -CVN/VNA