Le marché du Têt 2017 à l’hôtel Sofitel Métropole de Hanoï

Hanoï (VNA) - Comme chaque année, à l’approche du Nouvel An lunaire, a lieu le marché traditionnel du Têt à l’hôtel Sofitel Métropole de Hanoï. L’évènement a la particularité de s’organiser à la manière des rues commerçantes de la capitale vietnamienne, où les marchands vendent leurs produits à la vue des passants.

Un groupe demusique folkloriqueen habits traditionnels se produit au marché du Têt 2017 à l’hôtel Sofitel Métropole de Hanoï.

Un touriste étranger participe à la conception des "bánh chưng" au marché du Têt 2017 à l’hôtel Sofitel Métropole de Hanoï.

Une occasion parfaite pour les visiteurs de découvrir les traditions vietnamiennes à l’arrivée du Têt dans un endroit paisible au sein du jardin intérieur de l’hôtel. Le lieu est ambiancé de musiques traditionnelles, différentes de l’atmosphère des rues. L’évènement est ouvert gratuitement du 19 au 21 janvier.Une vingtaine de locaux y exhibent des produits représentatifs de la culture vietnamienne. On y retrouve par exemple des aliments issus d’une agriculture biologique, des objets artisanaux comme des accessoires en soie et des couteaux. Évidemment, on y vend des objets de célébration pour le Têt dont les paniers cadeaux, les sentences parallèles ou le «lucky-money» (l’argent porte-bonheur). Sans oublier la dégustation des spécialités dans l’espace culinaire et bien d’autres choses.Les visiteurs ont également à leur disposition une variété d’activités ainsi que des performances artistiques traditionnelles. À l’occasion de l’ouverture du marché, le 19 janvier, les visiteurs ont pu assister aux fameux coups de tambour pour lancer officiellement le marché, mais aussi à la danse du dragon, accompagné d’un groupe de musique folklorique aux habits traditionnels.On peut éventuellement s’y faire dessiner un portrait et des calligraphies, et les plus jeunes pourront apprendre à jouer des jeux traditionnels. Tout au long de l’évènement, les visiteurs pourront aussi participer à la fabrication des tò he, figurines faites en pâte de riz (ressemblant à de la pâte à modelée), ou encore à un concours de conception de bánh chưng, gâteau de riz gluant traditionnel vietnamien, afin de gagner un prix.Enfin, plusieurs mets de rue sont proposés à la terrasse du Spices Garden tels que le célèbre phở, soupe vietnamienne, et le bánh cuốn, crêpes à base de farine de riz enroulées et garnies principalement de viande hachée, ou encore le bún ốc, vermicelles aux ampullaires.Un évènement à ne pas manquer. -CVN/VNA