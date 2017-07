Le leader du PCV plaide pour la coopération décentralisée Vietnam - Cambodge

Preah Sihanouk (VNA) - La coopération entre les localités du Vietnam et du Cambodge aidera à approfondir les liens entre les deux pays, a déclaré vendredi 21 juillet le secrétaire général du CC du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong.

Le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong reconduit à l'aéroport international de Pochentong. Photo: VNA

Lors de sa réception du gouverneur de la province de Preah Sihanouk, Yun Min, le leader du PCV a applaudi la proposition de cette localité cambodgienne visant à encourager les investisseurs vietnamiens à s’implanter et à construire les infrastructures de transport dans cette province littorale.

Nguyen Phu Trong, en visite d’Etat du 20 au 22 juillet au Cambodge, a déclaré que les organes et les localités concernées devraient discuter des plans pour réaliser cette proposition dans les temps qui viennent.

Il a loué le grand potentiel de Preah Sihanouk et a rappelé que la province maintenait de bonnes relations avec de nombreuses localités vietnamiennes, souhaitant que ces relations se développent dans nombre de domaines.

De son côté, le gouverneur Yun Min a rappelé ses profonds souvenirs durant la lutte aux côtés des soldats volontaires et des experts vietnamiens pour libérer le Cambodge du régime génocidaire.

Il a déclaré que la communauté vietnamienne dans la province vivait en toute harmonie avec la population et l'administration locale, ajoutant que sa localité s'intéressait à l’intensification des relations d'amitié et de solidarité avec de nombreuses villes et provinces vietnamiennes telles que Kien Giang, Bac Lieu et Hai Phong.

Le gouverneur de Preah Sihanouk a souhaité que le Vietnam continue d'aider la province dans la construction d'infrastructures et a appelé les entreprises vietnamiennes à y investir. -VNA