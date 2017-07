Hanoi, 9 juillet (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien (PCV) Nguyên Phu Trong a reçu samedi matin, 9 juillet, à Hanoi la présidente de l’Assemblée Nationale (AN) du Laos Pany Yathotou.

Il a salué la commémoration conjointe des deux pays des 55 ans de l’établissement des relations diplomatiques et des 40 ans du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos.

Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien Nguyên Phu Trong reçoit la présidente de l’Assemblée Nationale du Laos Pany Yathotou. Photo : VNA

Le dirigeant vietnamien a rappelé le soutien de son pays au développement du Laos, estimant que sous la direction du Parti populaire révolutionnaire du Laos, le pays et le peuple laotiens continuent d’obtenir de grands acquis dans l’œuvre de rénovation.

Nguyên Phu Trong a souhaité que les deux AN renforcent leurs échanges et expériences dans la rédaction et l’application des lois. Les deux organes législatifs devraient par ailleurs collaborer plus étroitement dans le cadre de l’application de la Déclaration commune Vietnam-Laos ainsi que des accords et traités bilatéraux. Nguyen Phu Trong a plaidé par ailleurs pour une coordination étroite entre les deux parties en vue de la réussite de l’année de solidarité et d’amitié Vietnam-Laos 2017.

Le secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong et la présidente de l’AN du Laos Pany Yathotou ont affirmé le maintien, la valorisation et l’éducation pour les jeunes générations sur les relations de solidarité spéciale Vietnam-Laos.

Samedi après-midi, la délégation de haut rang du Parti, de l’Etat et de l’Assemblée nationale (AN) du Laos, conduite par la présidente de l’AN laotienne Pany Yathotou a quitté la visite du 3 au 8 juillet au Vietnam et la participation aux célébrations du 55ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Laos et du 40ème anniversaire de la signature du traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos, sur invitation du Parti, de l’Etat et de l’AN du Vietnam. - VNA