Hanoi, 23 juillet (VNA) – Avant de quitter la province de Preah Sihanouk, concluant sa visite d’Etat du 20 au 22 juillet au Cambodge, le secrétaire général du CC du PCV, Nguyen Phu Trong, a adressé ses remerciements au roi Norodom Sihamoni.

Le secrétaire général du CC du PCV Nguyen Phu Trong accueilli par le roi Norodom Sihamoni. Photo: VNA

Dans un message, le leader du Parti a tenu à adresser ses « salutations intimes et remerciements sincères » au roi, à la reine mère, aux dirigeants de l'Etat et au peuple cambodgien frère pour lui avoir réservé un accueil chaleureux, solennel, scrupuleux, cordial et reflétant de manière vivante les relations d’amitié traditionnelle et de bon voisinage Vietnam - Cambodge.

Nguyen Phu Trong a déclaré avoir eu avec le roi et les dirigeants cambodgiens un programme de travail efficace, empreint de la solidarité, de l'amitié et du voisinage proche.

Il a exprimé sa ferme conviction que, partant des exploits importants sur tous les plans des 50 ans des relations diplomatiques et des résultats de sa présente visite, ainsi qu’avec la détermination des deux parties, les relations de bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération intégrale et de stabilité durable entre les deux pays seront portées à une nouvelle hauteur, pour le bien des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Il a souhaité que sous la direction clairvoyante du roi, du Sénat, de l’Assemblée nationale et du Gouvernement royal, le peuple cambodgien continue d'enregistrer nombre d’exploits plus importants dans l’œuvre d’harmonie nationale, de protection et d’édification d’un pays indépendant, de paix, neutre, démocratique et doté de progrès sociaux. -VNA