Le leader du Parti exhorte Nam Dinh à valoriser ses atouts

Nam Dinh, 8 février (VNA) - Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a exhorté mercredi 8 février la province de Nam Dinh (Nord) à faire valoir ses atouts pour accélérer son essor socio-économique.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong travaille avec le comité permanent du comité du Parti de la province de Nam Dinh, le 8 février à Nam Dinh. Photo: VNA

Travaillant avec le Comité du Parti de la province de Nam Dinh, le chef du Parti a estimé que l’immense potentiel de la province permet de développer l’industrie, l’agriculture et les services.

Forte de son indice de compétitivité considérablement amélioré, Nam Dinh devrait veiller à l’attraction des investissements, à la création des changements substantiels dans l’industrie, l’agriculture et les services, a-t-il indiqué.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a également demandé à la province de garantir aux habitants de bonnes conditions de vie et d’appliquer les préconisations du Parti.

Afin de développer l’économie locale, il faudrait bien mettre en oeuvre les politiques sociales, améliorer et élever les conditions de vie de la population, et réaliser l’équité sociale, a-t-il souligné.

Lors de la séance de travail du secrétaire général Nguyên Phu Trong avec le comité permanent du comité du Parti de la province de Nam Dinh, le 8 février à Nam Dinh. Photo: VNA

L’organisation du Parti de la province de Nam Dinh a promulgué à ce jour 5 résolutions thématiques pour concrétiser les objectifs d’édification de la nouvelle ruralité avant 2020, créer des percées dans le développement socio-économique.

La province prévoit ainsi de se concentrer sur la réforme administrative, l’attraction des investissement, la transformation de la ville de Nam Dinh en un pôle méridional du delta du fleuve Rouge, la création d’un environnement culturel sain et l’édification d’un contigent de cadres et gestionnaires compétents.

Mercredi après-midi, le chef du Parti s’est rendu à l’Ecole de politique Truong Chinh. Saluant les réalisations de l’école, le dirigeant lui a demandé de préserver les traditions et de former les cadres de la province de Nam Dinh et d’autres localités.

Toujours mercredi, le secrétaire général Nguyên Phu Trong est allé offrir des bâtonnets d’encens en mémoire du secrétaire général du Parti Truong Chinh. – VNA