Vientiane (VNA) – Le ministère laotien de la Défense a solennellement célébré jeudi 20 juillet à Vientiane les 50 ans des relations diplomatiques et les 40 ans du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos, soulignant les liens spéciaux qui unissent les deux pays.

Le membre du Bureau politique et ministre laotien de la Défense Chansamone Chanyalath prend la parole lors de la cérémonie, le 20 juillet à Vientiane. Photo : VOV

De toutes les relations internationales internationales, rares sont les relations aussi spéciales, durables et fidèles que celles entre le Laos et le Vietnam, a souligné le membre du Bureau politique et ministre laotien de la Défense Chansamone Chanyalath, lors d’une cérémonie à laquelle ont assisté de nombreux officiels.



Adossés à la cordillère Truong Son majestueuse, baignés par les eaux du Mékong, les deux nations font front commun, contre vents et marées, au fil de leur histoire de lutte de libération et d’édification nationales, a-t-il plaidé



Les relations entre les deux pays ont été bâties sur le socle de leur bon voisinage fraternel qui a été prouvée tout au long du processus de lutte contre leurs ennemis communs, a-t-il indiqué, exprimant ses remerciements profonds envers le Parti, l’Etat et le peuple vietnamiens pour leurs aides précieuses et efficaces accordées au Laos.