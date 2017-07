Vientiane, 22 juillet (VNA) - Le Laos dispose d’un énorme potentiel pour développer les sites touristiques et un certain nombre d'initiatives ont été introduites pour promouvoir l'investissement dans ce domaine, a rapporté le quotidien Vientiane Times.

Le vice-ministre lao de l'Information, de la Culture et du Tourisme, Ounethouang Khaophanh, a déclaré que le Laos accueille favorablement les entreprises pour investir dans le développement et l'exploitation des sites touristiques.

Pour l’instant, plus de 1.000 sites touristiques au Laos n'ont pas encore été développés ou ouverts aux visiteurs en raison d'une infrastructure médiocre.

Les statistiques de 2016 du ministère lao de l'Information, de la Culture et du Tourisme ont montré que ce pays dénombrait 2.104 sites touristiques, dont 1.194 sites naturels, 628 sites culturels et 282 sites historiques. Cependant, seulement 40% d'entre eux ont été développés et opérationnels.

Selon la Banque mondiale (BM), le Laos devrait enregistrer une croissance d'environ 7% dans la période 2017-2019. Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit une croissance de 6,8% pour le pays en 2017, malgré une faible recette et des incertitudes imprévues de l'économie mondiale. -VNA