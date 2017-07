Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La chambre d’Industrie et de Commerce de l’Allemagne au Vietnam (AHK Vietnam) a fait savoir, mardi 5 juillet, qu’au cours du mois de juillet, l​e Land allemand de Bade-Wuerttemberg ouvrirait officiellement son bureau de représentation au Vietnam, ​dans l'objectif de renforcer les activités commerciales et d’investissement entre ses entreprises et leurs partenaires vietnamiens.



Ce bureau fournira aux entreprises vietnamiennes des informations portant sur les opportunités d’affaires au Bade-Wuerttemberg et d’aider les entreprises de ce land à prospecter de nouveaux partenariats au Vietnam.



Le Bade-Wurtemberg est une des régions économiquement les plus compétitives en Europe. En 2015, son PIB a atteint 460 milliards d’euros. Il est un haut lieu de l'industrie automobile, l'industrie de constructions mécaniques et des technologies de l’information. -NDEL/VNA