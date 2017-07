Une vue sur les environs de Sa Pa, une destination incontournable au Vietnam. Photo : Getty

Hanoï (VNA) - Le journal en ligne américain Thrillist vient de recommander 12 expériences touristiques au Vietnam.

Pour le Nord, la liste comprend la découverte de la région montagneuse de Sa Pa (dans la province de Lao Cai) en ​randonnée pédestre ou à vélo ; la nourriture de rue en se promenant au cœur de Hanoï, aux alentours du lac Hoan Kiem précisément ; passer une nuit et une journée dans la baie de Ha Long ( province de Quang Ninh) et visiter la cascade de Ban Gioc (à Cao Bang).

Au Centre, les touristes peuvent admirer les paysages et l'architecture pittoresque de la ville ​royale de Hue avec la citadelle de la dynastie des Nguyen (1802-1945), le tombeau du roi Tu Duc et la pagode Thien Mu. Ils peuvent aussi explorer la vieille ville de Hoi An (à Quang Nam) pour participer à des cours de cuisine, visiter des magasins de couture ; ou nager dans les eaux cristallines de la plage d’An Bàng à proximité.

Enfin, au Sud, Thrillist recommande chaudement de visiter la cathédrale Notre-Dame de Saigon, à Hô-Chi-Minh-Ville. -VNA