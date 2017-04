Le Japon souhaite un environnement de l’investissement plus amélioré au Vietnam

Tokyo (VNA) – Le ministre vietnamien du Plan et de l’Investissement Duong Chi Dung s’est entretenu vendredi 14 avril à Tokyo avec le ministre japonais des Affaires étrangères Fumio Kishida.

Le ministre vietnamien du Plan et de l’Investissement Duong Chi Dung (droite) et le ministre japonais des Affaires étrangères Fumio Kishida. Photo : VOV

Le ministre japonais des Affaires étrangères Fumio Kishida a estimé que la relation Vietnam-Japon se trouve dans sa meilleure période de développement.Les relations de partenariat stratégique approfondi pour la paix et la prospérité en Asie entre le Vietnam et le Japon se développent heureusement dans les domaines de la politique, l’économie, la sécurité, la défense, l’agriculture, le travail, la culture, les sports, le tourisme…Fumio Kishida a fait savoir qu’environ 1.600 entreprises sont en activité au Vietnam, et souligné que cela résulte des efforts consentis par le Vietnam pour améliorer son environnement de l’investissement.Il a en même temps souhaité que le ministère vietnamien du Plan et de l’Investissement continue, en collaboration avec d’autres organes vietnamiens concernés, de poursuivre les efforts destinés à améliorer l’environnement de l’investissement, à assister les entreprises japonaises dans le dégagement des difficultés existantes.De son côté, le ministre du Plan et de l’Investissement Duong Chi Dung s’est mis d’accord avec les évaluations de son homologue japonais sur le bon développement de la relation entre les deux pays.Exprimant l’estime du gouvernement vietnamien pour la coopération du Japon, en particulier, des entreprises japonaises, il a affirmé que le Vietnam souhaite partager avec le Japon de nouvelles visions et orientations, et accélérer le partenariat stratégique intégral Vietnam-Japon.Le Japon est le premier bailleur de fonds, le deuxième investisseur étranger avec 3.355 projets totalisant 42,49 milliards de dollars au Vietnam, et le quatrième partenaire commercial bilatéral du Vietnam avec des échanges commerciaux estimés à 29,4 milliards de dollars en 2016. – VNA