Le groupe allemand Bosch soutient la start-up innovante au Vietnam

Cérémonie de signature entre entre SiHub et Bosch Vietnam, le 27 juin à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le groupe allemand Bosch, un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies et de services, enverra des experts pour évaluer et donner des conseil aux projets de start-up et se joindre au Centre ​de soutien des technologies et de l'innovation et aux start-up de Hô Chi Minh-Ville (SiHub) pour organiser des concours annuel de start-up technologique.



À cet effet, un protocole d'​accord a été signé entre SiHub et Bosch Vietnam le 27 juin à Ho Chi Minh-Ville.



Bosch et SiHub se tiennent aux côtes ​de la communauté de start-up et les nouvelles entreprises pour mener à bien des projets intelligents sur la base de l'Internet ​des choses (IoT), qui conviennent aux conditions vietnamiennes et répondent à la demande de développement de Ho Chi Minh-Ville.



En outre, les groupes de start-up de SiHub auront l'opportunité de visiter les centres de recherche et développement de Bosch (R & D) pour étudier leur environnement de travail et leurs capacités technologiques.



Le consul général d'Allemagne à Ho Chi Minh-Ville, Andreas Siegel, a déclaré que la coopération est une combinaison de la capacité technologique avancée de l'Allemagne et de l'innovation de la communauté de start-up vietnamienne. Ce qui créera une nouvelle étape de développement entre Bosch et ses partenaires vietnamiens, a-t-il souligné.



Selon Huynh Kim Tuoc, le directeur de SiHub, Ho Chi Minh-Ville vise à devenir une ville intelligente et à renforcer la compétitivité des entreprises locales pour créer de nouveaux produits.



L'année dernière, le chiffre d'affaires de la vente domestique et des exportations de Bosch Vietnam s'est établi à 322 millions de dollars, dont 98,9 millions de dollars de la vente domestique, soit une hausse de 40% par rapport à l'année précédente.



Le directeur général de Bosch Vietnam Vo Quang Hue a déclaré que la société consacrera 47 millions de dollars supplémentaires à la construction de l'usine Bosh Gasoline Systems dans la province de Dong Nai (Sud) et renforcera la compétence du personnel de R & D.

Bosch est en train de diversifier les produits, en particulier ceux qui soutiennent pour les solutions de connexion pour la ville intelligente et l'industrie 4.0.-VNA