Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et les membres du Présidium de la Confédération générale du Travail du Vietnam. Photo: VNA



Hanoi, 28 juin (VNA) - Le gouvernement offrira tout le soutien possible aux entreprises et veillera toujours à l’amélioration de la vie des travailleurs, a déclaré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.



Il a fait cette déclaration lors d'une séance de travail à Hanoi le 28 juin avec le Présidium de la Confédération générale du travail du Vietnam (CGTV) pour discuter des résultats du travail conjoint entre le gouvernement et le CGTV et fixer des tâches pour 2017-2018.



Le PM a salué les antennes de la CGTV à tous les niveaux pour améliorer la vie des travailleurs et traiter rapidement les plaintes des travailleurs du niveau central au niveau local.



Il a demandé à CGTV de participer plus activement dans l’élaboration des institutions, en mettant l'accent sur la protection des droits et des intérêts des travailleurs dans le processus de construction d'un gouvernement intègre, transparent, constructif au service de la population et des entreprises.



La CGTV devrait intensifier les campagnes d'émulation pour renforcer la confiance de la classe ouvrière dans le leadership du Parti et de l'État, tout en améliorant l'efficacité de la surveillance sociale et l'application du Code du travail, a-t-il déclaré.



Dans le même temps, elle doit travailler avec les agences compétentes pour donner des orientations professionnelles et des formations professionnelles aux travailleurs dans la quatrième révolution industrielle.



Nguyen Xuan Phuc a exhorté la CGTV à organiser plus de dialogues et de rencontres entre le Premier ministre, les ministres, les chefs de secteurs et les travailleurs afin d'acquérir leurs aspirations.



Il a suggéré à CGTV de s'associer avec le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, et le Conseil national des salaires pour élaborer un plan de salaire minimum régional à soumettre au PM pour examen.



Il a également répondu aux propositions de la CGTV, dont les modifications du Code du travail concernant le temps supplémentaire, l'âge de la retraite et les repas pour les travailleurs, publiant bientôt un document guidant l'application du paragraphe 7 de l'article 10 de la Loi sur l'assurance sociale et fournissant des prêts préférentiels pour les travailleurs des zones industrielles et de transformation.



En 2016-2017, le Premier ministre a tenu des dialogues avec les travailleurs dans les zones économiques clés au sud et au centre.



En juin, le PM a publié la décision 665 approuvant un projet sur la construction d'établissements syndicaux dans les zones industrielles et de transformation. La CGTV a construit trois premières institutions syndicales dans la province du nord de Ha Nam, la province centrale de Quang Nam et la province méridionale de Tien Giang. -VNA