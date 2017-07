Le gouvernement se réunit sur le renforcement institutionnel

Hanoi, (AVI) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a souligné la nécessité de créer un environnement des affaires ouvert lors d’une réunion périodique du gouvernement du mois de juin, le 4 juillet à Hanoi, axée sur la construction des institutions, des lois et politiques.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc lors de la réunion du gouvernement, le 4 jullet à Hanoi. Photo : VNA

Le chef du gouvernement a fait cette remarque après avoir entendu les rapports sur la révision, l’amendement et le complètement des dispositions juridiques relatives au foncier, à la construction, au logement, aux investissements d’affaires et à la planification.



Il a déclaré qu’à l’exception des produits autorisés dans les conditions fixées par l’Assemblée nationale et le gouvernement, en raison de leur caractère, la fabrication et le commerce d’autres produits ne devraient pas être entravée par une quelconque mesure restrictive.



Le renforcement institutionnel dans ce domaine devrait se baser sur la résolution N°19-2016/NQ-CP sur les tâches et solutions essentielles pour améliorer l’environnement des affaires, élever la compétitivité nationale en 2016 et 2017, avec vision jusqu’en 2020, a-t-il indiqué.



Concernant le projet de loi sur la planification, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a demandé d’éviter les chevauchements dans le travail de planification qui pourrait selon lui conduirait à la gabegie et à l’inefficacité.



Quant à la Loi sur l’investissement public, il a donné instruction au ministère du Plan et de l’Investissement de se coordonner avec les ministères concernés pour en réviser certains contenus et rapporter les problèmes en suspens au gouvernement avant le 30 juillet, afin de les soumettre au Comité permanent de l’Assemblée nationale pour ajustements.



En particulier, le chef du gouvernement a attiré l’attention sur des entraves au décaissement des investissements publics durant ces derniers temps, soulignant qu’elles doivent être réglées en vue de faciliter la décentralisation, la gestion et la responsabilisation des ministères, agences et localités.



A cette occasion, le gouvernement a demandé au ministère des Communications et des Transports de rendre public le coût de construction de chaque kilomètre de route au Vietnam.



Lors de la réunion, les membres du gouvernement ont discuté du projet de loi sur les secrets d’État, le projet de loi sur la défense nationale (amendé), le projet de loi d’amendement et de complètement de certains articles de la loi sur le casier judiciaire, ainsi qu’un projet de décret modifiant et complétant certains articles du décret 67 sur les mesures pour faire appliquer la loi sur la prévention et la lutte contre les méfaits du tabac. – VNA