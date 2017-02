Le gouvernement continuera de perfectionner les institutions en 2017

Le ministre et président du bureau du gouvernement, Mai Tien Dung. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le gouvernement poursuivra ses efforts pour perfectionner les institutions en 2017 afin de faciliter les activités ​des particuliers et des entreprises, a déclaré le ministre et président du bureau du gouvernement, Mai Tien Dung, lors d'une conférence de presse à Hanoi le 3 février.



Il a précisé que le gouvernement compléterait et soumettrait à l'Assemblée nationale le projet de loi sur les amendements et suppléments de plusieurs lois concernant le commerce et l'investissement.



Le gouvernement va également finaliser rapidement un projet de résolution sur les tâches et les mesures clés pour améliorer ​l'environnement d'affaires et la compétitivité nationale en 2017 afin que le Premier ministre puisse le signer pour promulgation suite à la réunion du cabinet de janvier.



La mise en œuvre de la Résolution N° 35/NQ-CP sur le soutien au développement des entreprises sera ​étudiée en vue de la ​revoir en fonction de la situation au cours de la prochaine période.



Simultanément, le gouvernement accélérera également le règlement des ​recours tout en empêchant la criminalisation des relations économiques et civiles afin ​de donner davantage de confiance ​aux entrepreneurs et ​aux investisseurs.



Le ministre a déclaré que les mesures prises en vertu de la Résolution 35, y compris la réduction ​des redevances foncières et de l'impôt sur le revenu ​des travailleurs des secteurs des technologies et de la transformation des produits agricoles, ​avaient donné des résultats encourageants l'année dernière, avec plus de 110.000 nouvelles entreprises établies, en hausse de 24,1% en un an.



Mai Tien Dung a déclaré que le gouvernement avait chargé les ministères, les agences et les localités de réformer les procédures administratives, soutenir les ​PME, les start-up et l'innovation, assurer un accès équitable aux ressources et aux ​opportunités d'affaires, et de protéger les droits et les intérêts légitimes des entreprises.



Le gouvernement a ​donné priorité à la mise en place de mécanismes et de politiques pertinentes, et demandé aux autorités ​locales d'organiser régulièrement des réunions avec les investisseurs et les entreprises afin de lever rapidement les difficultés,



L​a mise en ligne du site http://doanhnghiep.chinhphu.vn le 1er octobre ​dernier permet un dialogue efficace entre le gouvernement et le monde des affaires, a-t-il dit. –VNA