Le gouvernement consentit à des projets financés par la BM et la BAD

Hanoi, 20 janvier (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a récemment agréé la prorogation jusqu’au 31 juillet 2017 d’un projet d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux en milieu urbain financé par la Banque mondiale (BM).



Le chef du gouvernement a approuvé le rajustement de l’option d’investissement de ce projet de 236,2 millions de dollars, et demandé à la Banque d’Etat du Vietnam d’effectuer des procédures nécessaires en coordination avec la BM.



Le projet mis en oeuvre de 2011 à 2016 dans dix provinces - Quang Ninh, Ninh Binh (Nord), Nghê An, Thanh Hoa, Quang Tri, Quang Nam, Lâm Dong (Centre), Kiên Giang, Binh Duong et Binh Phuoc (Sud) – est financé à hauteur de 200 millions par la BM et de 36,2 millions par les fonds de contrepartie.



Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a pour sa part donné son aval aux propositions de projets d’investissement sur les liaisons routières des provinces montagneuses, et sur l’amélioration du Couloir Est-Ouest de la sous-région du Mékong élargie, avec les crédits de la Banque asiatique de développement (BAD).



Il a également approuvé l’option d’investissement du projet d’assistance technique au renforcement de la connectivité du Couloir Est-Ouest de la sous-région du Mékong élargie qui bénéficie d’un financement non remboursable par la BAD. – VNA