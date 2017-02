Le gouvernement assigne des tâches aux ministères et localités

Hanoi, 8 février (VNA) – Le gouvernement a demandé dans une récente résolution aux ministères et localités de pousser la création de start-up et l’innovation, à dégager résolument les difficultés et à accélérer la production et le commerce dans toutes les branches et secteurs dès le début de cette année.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (debout) lors de la première réunion du gouvernement de l’année Dinh Dâu 2017, pour le mois de janvier, le 3 février à Hanoï. Photo : VNA

Selon la résolution de la réunion périodique du gouvernment pour le mois de janvier, le gouvernement demande aux ministères et aux collectivités locales d’accélérer l’actionnarisation des entreprises étatiques et améliorer la compétitivité de celles-ci.Les ministères du Plan et de l’Investissement, des Finances, de l’Industrie et du Commerce et la Banque d’Etat du Vietnam doivent suivre de près la situation économique, commerciale et monétaire dans le monde et au Vietnam pour proposer des mesures adéquates permettant de contrôler l’inflation, stabiliser la macroéconomie et stimuler la croissance.Le ministère des Finances doit renforcer la discipline financière-budgétaire étatique, bien piloter la mise en œuvre de la gestion des recettes et des dépenses budgétaires étatiques, des dettes publiques, assurer la sûreté financière nationale.Parallèlement, le gouvernement a demandé aussi aux ministères de l’Agriculture et du Développement rural, de l’Industrie et du Commerce de collaborer avec les parties prenantes pour accélérer l’industrie et l’agriculture afin de matérialiser les objectifs socio-économiques de 2017.Le gouvernement a également invité le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme d’œuvrer avec les ministères, branches et localités pour faire du tourisme un fer de lance de l’économie nationale. – VNA