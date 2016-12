Le général Ngô Xuân Lich reçoit le vice-ministre sud-coréen de la Défense

Hanoi (VNA) – Le ministre vietnamien de la Défense, le général Ngô Xuân Lich, a reçu le 28 décembre à Hanoi le vice-ministre sud-coréen de la Défense Hoang In-Mu ayant participé mardi au 5e dialogue de politique de défense de niveau vice-ministériel Vietnam-République de Corée.

Le ministre vietnamien de la Défense, le général Ngô Xuân Lich (droite) reçoit le 28 décembre à Hanoi le vice-ministre sud-coréen de la Défense Hoang In-Mu. Photo: Quân dôi nhân dân

Le ministre Ngô Xuân Lich a déclaré que ce dialogue contribuait à consolider et à renforcer ​les relations d’amitié et de compréhension mutuelle entre les deux Armées et les deux peuples.

Le vice-ministre sud-coréen de la Défense, Hoang In-Mu a informé le ministre vietnamien de la Défense des résultats du dialogue de politique de défense Vietnam-République de Corée. Celui-ci a souhaité que, dans les temps à venir, les deux pays organisent des activités de coopération efficace au bénéfice de l'intérêt des deux armées et des deux peuples des deux pays. -VNA