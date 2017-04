Le futur Dan Brown en septembre 2017 au Vietnam

Hanoi, 16 avril (VNA) - La compagnie du livre Bach Viêt a acheté les droits du nouveau roman "Origin" du célèbre auteur américain Dan Brown, dont la sortie aux États-Unis est prévue le 26 septembre prochain.

Dan Brown sortira son prochain roman Origin aux États-Unis le 26 septembre. Photo : zingnews

Dan Brown, auteur de la saga sur le Professeur Robert Langdon, un personnage imaginaire ("Da Vinci Code", "Anges et démons", "Le Symbole perdu", "Inferno"), sera donc de retour dans les librairies au Vietnam. La version vietnamienne de son prochain roman "Origin" sera publiée en mars 2018 à l'occasion du 10e Salon international du livre de Hô Chi Minh-Ville, selon une récente annonce de la compagnie du livre Bach Viêt.Bach Viêt recevra en septembre prochain la version électronique du roman remise par la Maison d'éditions Transworld, après sa sortie aux États-Unis et au Canada. La traduction sera assurée par Nguyên Xuân Hông, qui a déjà traduit des œuvres de Dan Brown dont "Le Symbole perdu" et "Inferno". Selon Lê Thanh Huy, directeur de Bach Viêt, la compagnie compte inviter l'auteur au Vietnam lors de la sortie du livre en mars 2018.Après "Da Vinci Code", "Anges et démons", "Le Symbole perdu" et "Inferno", les élucubrations esotérico-mystico-archéologiques de Dan Brown se poursuivent dans "Origin". Au menu : symbologie, science, religion, art, histoire et architecture. Et un Robert toujours plus d’attaque que jamais."Dans Origin, le lecteur retrouvera le Professeur Robert Langdon, spécialiste de symbologie, expert en décryptage de codes. Il y sera question, comme souvent, de mystères, de religion et de parareligion, de sciences et d'art. La méthode Dan Brown est toujours la même : chapitres courts (trois à cinq pages maximum), intrigues, rebondissements, rythme élevé, la même technique que pour l'écriture d’une série télévisée", commente le site lefigaro.fr.Droits d'auteur: un montant record