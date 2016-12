Le FPV et la CCPPC plaident pour des liens renforcés

Pékin, 23 décembre (VNA) – Des dirigeants du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) et de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) ont plaidé pour le renforcement des relations entre les deux pays.

Le vice-président et secrétaire général du FPV, Trân Thanh Mân (gauche) et le membre du Bureau politique du PCC et président du Comité national de la CCPPC, Yu Zhengsheng. Photo : VNA

Le membre du Bureau politique du PCC et président du Comité national de la CCPPC, Yu Zhengsheng, qui a reçu le président et secrétaire général du FPV, Trân Thanh Mân, s’est réjoui des développements positifs dans les liens entre les deux pays durant ces derniers temps.Il a rappelé les visites et contacts réguliers entre les hauts dirigeants vietnamiens et chinois, dont dernièrement la visite officielle en septembre 2016 en Chine du Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc, la rencontre entre le président chinois Xi Jinping et son homologue vietnamien Trân Dai Quang au 24e Sommet de l’APEC, en novembre 2016 à Lima, au Pérou.Partageant ses impressions sur son déplacement au Vietnam en décembre 2014, Yu Zhengsheng a souhaité que les échanges de visites contribuent à renforcer les relations de coopération entre les deux partis, les deux Etats, la CCPPC et le FPV.En visite en Chine du 19 au 23 décembre, le vice-président et secrétaire général du FPV, Trân Thanh Mân, a souligné la politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, d’intégration internationale proactive du Vietnam.Il a insisté sur la politique conséquente du Parti communiste du Vietnam (PCV) et de l’Etat vietnamien de faire grand cas des relations d’amitié et de coopération avec le Parti communistes chinois (PCC), l’Etat et le peuple chinois.