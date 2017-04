Le Fonds national pour les enfants vietnamiens souffle bientôt ses 25 bougies

Le directeur du Fonds national pour les enfants vietnamiens, Hoàng Van Tiên, s'exprime lors de la conférence de presse, le 18 avril, à Hanoï. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - La cérémonie de célébration du 25anniversaire de la création du Fonds national pour les enfants vietnamiens (The national Fund for Vietnamese Children - NFVC) aura lieu le 4 mai prochain à l’Opéra de Hanoï. C’est ce qu’a annoncé son directeur Hoàng Van Tiên, lors d’une conférence de presse tenue le 18 avril dans la capitale.

Selon les prévisions, la cérémonie réunira, entre autres, la vice-présidente de la République, Dang Thi Ngoc Thinh, aussi présidente du Conseil de patronage du Fonds national pour les enfants vietnamiens, des responsables du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales.



Ce programme vise à remercier les générations de dirigeants, de cadres, ainsi que les organisations et individus qui ont soutenu le Fonds pour aider les enfants en situation difficile dans l’ensemble du pays.

Le Vietnam propose de nombreuses politiques sur la protection de l'enfant. Photo: VNA

En plus de passer en revue les réalisations les plus marquantes du Fonds, cet événement vise également à fixer les orientations futures.

Fondé le 4 mai 1992, le Fonds national pour les enfants vietnamiens a pour mission de faire appel aux soutiens financiers d’organisations et d’individus du pays et de l’étranger afin d’aider les enfants en situation difficile dans l’ensemble du pays.



En 25 ans, il a collecté plus de 5.500 milliards de dôngs et des centaines de milliers de tonnes de marchandises au profit de plus de 30 millions d’enfants démunis.



D’ici à 2020, le Fonds envisage de collecter annuellement 80 milliards de dôngs afin d’aider 55.000 enfants.



Avec ses contributions remarquables, ledit Fonds s’est vu décerner plusieurs distinctions du Parti et de l’État dont les Ordres du Travail des 1re, 2e et 3e classes, ainsi que de nombreux satisfecit. -CVN/VNA