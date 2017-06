Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le film vietnamien « L’île des aubains » (Island of Aliens), de la réalisatrice Hong Anh, a été sélectionné pour participer au Festival international du film Eurasia qui aura lieu du 22 au 28 juillet au Kazakhstan.Depuis sa première projection au grand public le 9 juin dernier, le film a récolté un grand succès.​Ce film a déjà remporté trois prix importants lors des Asean International Films Festival & Awards (AIFFA) 2017. Il s'agit ​de ceux de Meilleur film, de Meilleur acteur pour le chanteur et artiste Pham Hong Phuoc et de Meilleur cameraman pour l’Artiste du peuple Ly Thai Dung.

Ce film a​ ausi été nominé dans huit catégories, dont celles de ​Meilleur réalisateur, de Meilleure actrice, de Meilleure actrice dans un second rôle, de Meilleur scénario et de Meilleur monteur. -VNA