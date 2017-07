Hanoi (VNA) - Le film Dao cua dân ngu cu (L’île des aubains ou The Way Station en anglais), de la réalisatrice Hông Anh, a récemment remporté trois prix lors des ASEAN International Films Festival & Awards (AIFFA) 2017.

Une scène de +Dao cua dân ngu cu+ (L’île des aubains). Photo : Kenh14

L’île des aubains de Hông Anh a remporté trois prix lors des AIFFA, à savoir Meilleur film, Meilleur acteur (pour le rôle tenu par le chanteur Pham Hông Phuoc), et Meilleur cameraman – photographie (pour l’«Artiste du Peuple» Ly Thai Dung). Cette œuvre était en lice avec quatre autres des Philippines et d’Indonésie.Il s’agit d’une adaptation d’une nouvelle de Dô Phuoc Tiên, écrite en 1992. Le scénario a été conçu par l’écrivain Nguyên Quang Lâp en 1996. Le film raconte les histoires de la vie quotidienne et le sort des habitants d’un petit village de pêche vietnamien, en scrutant, en particulier, leur vie intérieure.Huit prix pour un filmLe film avait été nommé à un nombre record de prix, huit catégories, dont ceux de Meilleur réalisateur, Meilleur scénario, Meilleure actrice, Meilleure actrice dans un second rôle et Meilleur montage.L’actrice et réalisatrice Hông Anh, qui a près de 20 ans d’expérience derrière elle, a écrit sur sa page Facebook, après l’annonce des prix : «Ce prix est le résultat de plus de dix ans de travail. Il est l’affirmation de l’appréciation de L’île des aubains par le public étranger, et j’espère qu’il en sera de même avec le public vietnamien».Née en 1977 dans la province de Trà Vinh (delta du Mékong), Hông Anh a commencé sa carrière à 14 ans. Elle a remporté deux prix de Meilleure actrice au Cerf-volant d’or (Prix de l’Association des cinéastes du Vietnam en 2001 et 2008. En 2013, elle a commencé à travailler en tant que réalisatrice et productrice, après avoir créé le studio cinématographique Blue Productions. Ses films précédents, Duong dua (version anglaise : Race) et Chuyên di cuôi cùng cua chi Phung (Le dernier voyage de Madame Phung), ont impressionné le public comme les critiques.L’AIFFA 2017 a réuni 109 films des dix pays membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). – CVN/VNA