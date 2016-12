Le festival international du delta du Mékong donne rendez-vous en mars prochain

Le marché flottant de Cai Rang, à Can Tho. Photo: internet



Can Tho (VNA) - Le Festival international de l'agriculture du delta du Mékong se tiendra du 9 au 13 mars 2017 à Can Tho. Il prévoit d'attirer jusqu'à 500 entreprises nationales et étrangères, a annoncé le conseil organisateur lors d'une conférence de presse le 22 décembre.



Le festival vise à soutenir le développement agricole de la région du delta du Mékong à travers la recherche et l'application des progrès scientifiques et technologiques dans la production et la construction de marques afin d'accroître leur compétitivité.



Les principales activités de l'événement comprennent l'introduction de produits agricoles, des réunions de scientifiques et d'entreprises pour traiter les questions actuelles dans la recherche et l'application de​s sciences et ​des technologies dans la production agricole pour augmenter la productivité et la qualité.



Une exposition de produits agricoles sera organisée avec la participation d'environ 300-500 entreprises, ainsi qu'une conférence sur l'application des sciences et des technologies dans le développement agricole.



Des instituts de recherche exceptionnels, des centres de formation, des entreprises, des coopératives et des agriculteurs possédant des inventions technologiques applicables seront honorés, tandis que des scientifiques et des entreprises seront ​mis en contact ​dans l'optique d'​établir des partenariats.



Selon Phan Xuan Dung, président de la Commission des sciences, des technologies et de l'environnement de l'Assemblée nationale, ce festival est un événement important qui permet aux entreprises, aux scientifiques et aux responsables de la gestion de se rencontrer, d'introduire leurs produits et de partager leurs expériences.



Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Nguyen Xuan Cuong, a déclaré que, dans le cadre des efforts de restructuration du secteur en vue d'accroître sa valeur ajoutée et ​​son développement ​à long terme, le festival devrait contribuer à promouvoir la production agricole intelligente dans la région, ​appliquant ainsi la politique du Parti et de l’État en matière d'agriculture et de développement rural. -VNA