La cérémonie d'ouverture. Photo: nhandan.org.vn.

Hanoi (VNA) - Le festival de l’Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), ASEAN Festival, a eu lieu du 13 au 15 juillet au Musée d’ethnologie du Vietnam, à Hanoi.

L’événement s’inscrit dans le cadre du programme de célébration des 50 ans de la naissance de l’ASEAN et du plan d’action annuel du Comité de la sensibilisation sur l’ASEAN du ministère de l’Information et de la Communication.

ASEAN Festival a offert au public une diversité d’expositions portant sur la création et le développement de l’organisation.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le vice-ministre de l’Information et de la Communication, Dào Hông Lan, a remis à la bibliothèque nationale, à la bibliothèque de l’Université nationale et au musée d’ethnologie du Vietnam de nombreuses publications et documents sur l’ASEAN publiés par son ministère. –NDEL/VNA