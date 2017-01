Le ecrétaire général Nguyên Phu Trong rend hommage à des anciens dirigeants

Hanoi, 25 janvier (VNA) – Le secrétaire général Nguyên Phu Trong est allé le 25 janvier offrir de l’encens à la mémoire du secrétaire général Lê Duân, et souhaiter longue vie à l’ancien secrétaire général Dô Muoi, et rendre visite à des anciens dirigeants du PCV et de l’Etat.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong allume des bâtonnets d’encens à la mémoire de feu le secrétaire général Lê Duân. Photo: VNA

Le chef du Parti communiste du Vietnam (PCV) a brûlé des bâtonnets d’encens, pensé avec ferveur aux grands mérites de feu le secrétaire général Lê Duân, leader éminent de la révolution vietnamienne, élève brillant du Président Hô Chi Minh.



Feu feu le secrétaire général Lê Duân s’était distingué par ses contributions nombreuses à l’oeuvre révolutionnaire du PCV et de la nation, notamment durant la résistance contre l’agression américaine pour le salut national, la libération du Sud et la réunification nationale.



Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a fait le voeu de conjuguer ses efforts avec tout le Parti, tout le peuple et toute l’armée pour réaliser avec succès les tâches fixées pour 2017, de mettre en oeuvre la résolution du 12e Congrès national du PCV, de pousser le pays à continuer de se développer rapidement et durablement.



Le secrétaire général Nguyên Phu Trong (droite) avec l’ancien secrétaire général Dô Muoi, le 25 janvier à Hanoi. Photo: VNA

Au domicile de l’ancien secrétaire général Dô Muoi, qui célèbre son centenaire à ce printemps avec ses 77 ans dans les rangs du PCV, le secrétaire général Nguyên Phu Trong lui a souhaité une bonne et heureuse année et une longue vie à l’occasion du Têt et du 87e anniversaire de la fondation du PCV.



Le chef du PCV l’a informé de grandes lignes de la situation du PCV, du pays et des résultats obtenus au prix de grands efforts par tout le PCV, tout le peuple et toute l’armée durant l’année passée.



Le leader vietnamien a hautement apprécié les contributions de l’ancien secrétaire général Dô Muoi durant l’oeuvre révolutionnaire du PCV, de la nation, notamment durant la période de rénovation nationale.



Il a tenu à souhaiter que l’ancien secrétaire général Dô Muoi soit toujours en bonne santé, ait une longue vie, continue d’avoir des avis partant du fond du coeur et précieux, contribuant à rendre le PCV sain et puissant, le pays de plus en plus prospère.



Né le 2 février 1917, Dô Muoi a participé tôt aux activités révolutionnaires. Secrétaire général du PCV, de juin 1991 à décembre 1997, il a, ensemble avec le comité central du PCV, le bureau politique et le secrétariat, dirigé le Parti, le peuple, l’armée à poursuivre la ligne de rénovation, d’édification et de défense de la Patrie.



Les anciens dirigeants du PCV, de l’Etat ont adressé au secrétaire général Nguyên Phu Trong leurs voeux de bonne santé, de persévérance pour diriger le bateau de la révolution du PCV et du pays à braver les difficultés et défis, et aller au succès. – VNA