Le Consortium européen d’experts vietnamiens sur les hautes technologies se présente au public, le 24 juin, à Paris. Photo: NDEL.

Paris (VNA) - Le Consortium européen d’experts vietnamiens sur les hautes technologies (ViNExT) s’est présenté au public, le 24 juin, à Paris, dans la perspective de réunir des Vietnamiens passionnés par les technologies innovantes en France et en Europe.L’association a été créée à l’initiative de jeunes scientifiques qui occupent des postes importants dans​ de grands groupes français des hautes technologies. Les domaines intéressés sont la construction des villes intelligentes, le cloud computing, l​'e-santé, l’énergie propre, la robotique, la conception électronique, l​es nanotechnologies, les technologies de l’environnement, a fait savoir Nguyên Thanh Hai, président du ViNExT.Toujours d’après Nguyên Thanh Hai, ViNExT a non seulement pour mission de répondre aux besoins de collaboration entre les scientifiques et les experts vietnamiens, mais ​aussi de devenir un centre de partage d’expertises en nouvelles technologies de l’Europe en faveur des organisations et entreprises de technologies au Vietnam, selon la devise «Partage - Coopération - Développement ».Depuis sa création, ViNExT souhaite coopérer étroitement avec l’ambassade vietnamienne et les associations de Vietnamiens en France dans les activités destinées à promouvoir le tourisme ​au Vietnam, à faire rayonner les compétences technologiques vietnamiennes et à soutenir les start-up. -NDEL/VNA