Le Congressman américain Rick Larsen va se rendre au Vietnam

L'ambassadeur Pham Quang Vinh (droite) et le Congressman Rick Larsen. Photo : VNA



Washington D.C (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam aux Etats-Unis, Pham Quang Vinh, a rencontré le Congressman Rick Larsen, représentant de l’Etat de Washington et membre de la Commission des forces armées de la Chambre des représentants.

Lors de cette rencontre au siège du Congrès américain, l’ambassadeur Pham Quang Vinh a déclaré apprécier le soutien du Congrès américain aux relations entre les deux pays. Il a informé son interlocuteur du développement du Vietnam et des résultats de la dernière visite du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc aux Etats-Unis.

Le Congressman Rick Larsen s’est déclaré réjoui des avancées nettes du partenariat intégral entre le Vietnam et les Etats-Unis, ainsi que des ​résultats de la visite du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc. Il a émis l’espoir de voir de ses propres yeux le développement dynamique du Vietnam lors de sa visite dans le pays prévue en juillet. Appréciant les relations entre les Etats-Unis et la région Asie-Pacifique, Rick Larsen a affirmé son intérêt pour le forum de Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et l’Année de l’APEC 2017 au Vietnam. Il s’est déclaré convaincu que le Vietnam organiserait avec succès les événements de l’APEC 2017 et contribuerait aux relations régionales dans l’économie et la sécurité.

L’ambassadeur Pham Quang Vinh et le Congressman Rick Larsen ont également apprécié le développement des relations entre le Vietnam et l’Etat de Washington, notamment leurs échanges de produits agricoles. -VNA