Photo : NDEL



Hanoï (VNA) - Le Concert de Toyota sera donné au théâtre provincial de Vinh Phuc, pour la première fois, le 19 août, en sus des trois autres dates prévues à Hanoï et Ho Chi Minh-Ville.



Cette information a été donnée lors d’une conférence de presse sur le «2017 Toyota Concert», organisée à Hanoï le 18 juillet.



Il s’agit de la 20e édition au Vietnam de cet évènement qui est coorganisé par Toyota Motors Vietnam (TMV) et l’Orchestre symphonique national du Vietnam (VNSO), et qui aura pour thème cette année «Chansons d’amour».



L’intégralité de ses recettes reviendra à la Fondation de Toyota Vietnam afin de financer des bourses d’études pour de jeunes musiciens talentueux de l’ensemble du pays.



Les trois autres dates prévues sont le 16 août à Ho Chi Minh-Ville, et les 25 et 26 suivants, à l’Opéra de Hanoï.



L’Orchestre symphonique national du Vietnam sera placé sous la direction du chef d’orchestre japonais Honna Tetsuji avec des solistes habituels que sont Dang Duong et de Dao To Loan, le jeune et talentueux pianiste Nguyen Viet Trung.



Les amateurs de grande musique sont, encore une fois grâce au Concert Toyota, en mesure d’apprécier une performance unique qui réunira quelques-unes des plus grandes pièces de musique classique à plusieurs chansons d’amour romantiques vietnamiennes. -CPV/VNA