Le chiffre d'affaires d’import-export estimé à 29,3 milliards de dollars en janvier

Hanoï (VNA) – Le chiffre d’affaires d’import-export du Vietnam en janvier a atteint 29,3 milliards de dollars, soit un bond de 11,5% en variation annuelle mais une baisse de 13% par rapport au mois précédent, selon le Département général des Douanes.

Parmi ce chiffre, les exportations nationales sont estimées à 14,6 milliards de dollars, ​+7,6% sur un an, et les importations, à 14,7 milliards (+15,8%). Le déficit de la balance commerciale au premier mois de l’année est ainsi de 100 millions de dollars.

S’agissant de l’export, certains groupes principaux ont observé un recul par rapport à décembre 2016, comme téléphones et accessoires (-7,1%) ; textile (-10,8%) ; ordinateurs, produits électroniques et accessoires (-14,1%) ; sandales et chaussures (-10,2%), etc.

Les Etats-Unis sont le premier importateur d​e produits du Vietnam en janvier, avec 3,3 milliards de dollars (+9,5% en un an), devant l’Union européenne (UE), la Chine, l’ASEAN, le Japon et la République de Corée.

La Chine demeure le premier marché d’importation du Vietnam avec un montant estimé à 4,3 milliards de dollars, ​+9,3% sur un an. Elle est suivie par la République de Corée, l’ASEAN, le Japon, l’UE et les Etats-Unis. Des groupes de marchandises accusent un recul comme machines, équipements et pièces détachées (-15,3%); ordinateurs, produits électroniques et pièces détachées (-10,3%) ; pétrole brut (-23,6%), etc. -VNA