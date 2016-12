Le chef du PCV reçoit un membre du Bureau politique chinois

Hanoi, 22 décembre (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong a rencontré jeudi 22 décembre à Hanoi Liu Qibao, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC).

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong (droite) et le membre du Bureau politique et secrétaire du Secrétariat et président de la Commission de propagande du Comité central du PCC, Liu Qibao. Photo: VNA

Liu Qibao, qui est secrétaire du Secrétariat et président de la Commission de propagande du Comité central du PCC, s’est rendu à Hanoi pour participer au 12e séminaire théorique entre les deux partis tenu sur le thème “Edification du Parti dans les conditions d’intégration internationale – Défis, expériences du PCV et du PCC”.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a apprécié le thème dudit colloque, soulignant l’importance du travail d’édification du Parti et de la lutte anti-corruption au sein de chacun des deux partis.

Il a estimé que dans le contexte de développement positif des relations Vietnam-Chine, la visite au Vietnam de M. Liu Qibao et de la délégation chinoise contribuera pour une part importante au renforcement des relations d’amitié et de coopération entre les deux partis et les deux pays.

Le leader vietnamien a plaidé pour un renforcement du partage d’expériences en la matière et pour une intensification des échanges de délégations de tous les échelons et de la coopération intégrale bilatérale.

M. Liu Qibao a informé le secrétaire général Nguyên Phu Trong des résultats du 6e plénum du Comité central du PCV.

Il a aussi déclaré que la Chine se tenait prête à coopérer avec le Vietnam en matière d’édification du Parti et de lutte contre la corruption, espérant ainsi dynamiser la coopération entre les commissions de sensibilisation et d’éducation des deux comités centraux du PCV et du PCC.

Le 11e séminaire théorique entre le PCV et le PCC s’était déroulé en juin 2015 dans la capitale chinoise Pékin sur le thème “Gestion, développement de la société - Expériences du Vietnam et de la Chine”. – VNA