Le chef du Parti souligne le rôle des entreprises dans les relations Vietnam-Chine

Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong lors de la réunion. Photo : VNA

Zhejiang (VNA) - Le secrétaire général du CC du PCV, Nguyen Phu Trong, a affirmé que le Vietnam attache une grande importance à ses ​relations économiques, de commerc​e et d'investissement avec la Chine, et crée des conditions favorables ​aux entreprises des deux pays afin de renforcer leur coopération ​au service du développement de ​chacun comme de celui des relations bilatérales.

Lors de sa rencontre le 15 janvier avec des représentants des entreprises chinoises de Hangzhou, dans la province du Zhejiang, le leader du PCV a déclaré qu'il était ravi de visiter le Zhejiang, l'une des localités chinoises les plus remarquables en termes de start-up, de dynamisme et d'innovation.

Il a noté que le Vietnam et la Chine sont les plus grands partenaires commerciaux​ de chacun, ajoutant qu'en tant que marché émergent de 92 millions d'habitants et bénéficiant d'une croissance annuelle moyenne d'entre 6 et 7%, le Vietnam est considéré comme l'un des ​pays de plus grands potentiels économiques et ​de plus attrayant pour l'investissement étranger.

Nguyen Phu Trong a souhaité la bienvenue aux entreprises chinoises investissant au Vietnam dans des projets utilisant des technologies avancées et respectueuses de l'environnement, la priorité revenant aux projets ​des ​secteurs de l'agriculture, ​des hautes technologies, de l'industrie, des énergies ​renouvelables, ainsi que de développement socioéconomique.

Il a espéré que les entreprises des deux pays ​feront davantage ​en sorte de rééquilibrer le commerce bilatéral, ainsi que de promouvoir le tourisme ​en vue d'approfondir la compréhension mutuelle comme l'amitié entre les Vietnamiens et les Chinois.

Il s'est dit attendre que les entreprises chinoises améliorent l'efficacité de la coopération avec leurs partenaires vietnamiens dans un intérêt mutuel.

De son côté, Mme Liang Liming, ​vice-gouverneur de la province du Zhejiang, a espéré que cette rencontre permettrait d'accroître les partenariats entre les entreprises chinoises et vietnamiennes ​comme les localités dans différents secteurs tels que les hautes technologies, la logistique, la production agricole, la transformation et l'export, tout en approfondissant l'amitié et en multipliant les échanges populaires, en particulier entre les jeunes générations des deux pays.

Elle a ​indiqué à son interlocuteur ​que depuis longtemps, le Zhejiang ​s'est associé avec la province ​vietnamienne de Thua Thien-Hue ​(Centre), ainsi qu'avec d'autres localités. Actuellement, 26 entreprises vietnamiennes ont investi au Zhejiang, tandis que ​des ​​entreprises ​du Zhejiang ont investi ​1,6 milliard de dollars dans plus de 180 projets au Vietnam.

Elle ​s'est dit convaincue que les relations de coopération entre entreprises et entre localités chinoises et vietnamiennes seraient plus dynamiques et plus profitables.

À cette occasion, la société vietnamienne Thu Ha et la compagnie chinoise Huaxia Xingfu ont signé une con​vention de développement d'une zone urbaine écologique à Hoa Lac, à Hanoi.

Dans la matinée du même jour, le chef du Parti a rencontré le personnel du Consulat général du Vietnam à Shanghai, puis visité la société Wan Shi Li dans la province du Zhejiang.-VNA