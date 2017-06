Le chef du gouvernement exhorte Hai Phong à devenir un pôle de croissance

Hai Phong (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a exhorté lundi 26 juin la ville portuaire de Hai Phong à devenir un pôle de croissance de la région côtière du Nord, soulignant le rôle du secteur privé dans son développement économique.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (troisième à gauche) présente un cadeau à Hai Phong. Photo : VNA

Hai Phong devrait redoubler ses efforts pour faire du secteur privé un moteur important de son développement économique, a-t-il indiqué lors de sa séance de travail avec le comité permanent du comité du Parti communiste du Vietnam (PCV) de la ville de Hai Phong.Le chef du gouvernement a indiqué que malgré ses performances enregistrées au premier semestre 2017, Hai Phong n’a pas encore répondu aux exigences en tant que principal pôle industriel du pays et la force motrice pour le développement socio-économique de la région côtière du Nord.Il a invité Hai Phong à se pencher sur les orientations de développement à suivre pour être digne de sa position de troisième plus grande ville du pays et à se transformer en une ville portuaire verte et moderne, et un grand centre de services et d’industries hautement compétitif.Afin de contribuer à la croissance économique nationale de 6,7% cette année, Hai Phong devrait atteindre une croissance du produit intérieur brut de 14% en 2017, a-t-il indiqué.Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a recommandé à Hai Phong de travailler avec les agences locales et étrangères pour perfectionner sa planification du développement pour devenir un centre portuaire de premier rang du pays et la région.En même temps, Hai Phong devrait continuer d’améliorer son environnement de l’investissement, renforcer sa compétitivité en accélérant la réforme administrative, et complétant son système d’infrastructure pour le tourisme, transformant l’industrie sans fumée en un fer de lance de l’économie municipale, a-t-il déclaré.Les chiffres communiqués à la séance de travail montrent que durant le premier semestre de cette année, Hai Phong a affiché la plus haute croissance du produit intérieur brut régional au cours des 10 dernières années.Le volume total des marchandises manutentionnées par le port de Hai Phong a atteint 43 millions de tonnes, soit un bond de près de 13,8%, alors que les investissements sociaux se sont élevés à 23.900 milliards de dôngs, en hausse de 22,56%.Hai Phong reste l’une des dix premières destinations des investisseurs étrangers, avec 24 projets d’investissement étranger autorisés durant les six premiers mois de cette année, alors que 20 projets existants ont augmenté leur investissement, avec un fonds réuni de 617 millions de dollars.Au total, 1.598 nouvellles entreprises ont été créées entre janvier et juin, soit une augmentation de 23,7% par rapport à la même période de l’an dernier, avec 7.405 milliards de dôngs enregistrés. – VNA