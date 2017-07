Bên Tre (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a appelé mercredi 19 juillet dans la province de Bên Tre à engendrer un "mouvement de soulèvement économique général" en temps de paix dans cette localité du delta du Mékong.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc s’exprime lors de la fête des start-up, le 19 juillet dans la province de Bên Tre. Photo: VGP



Aujourd’hui, je sens vraiement un environnement de la start-up très favorable à Bên Tre, des conditions encore inexistantes il y a seulement cinq à dix ans, a-t-il déclaré en ouverture de la "Fête de Bên Tre – Dông Khoi des jeunes pousses".



Dông Khoi (soulèvement général), un mouvement dirigé par des membres du Viêt Minh dans le Sud Vietnam pour appeler le peuple à se lever contre les forces de l’armée américaine et de la République du Vietnam, s’est déroulé à partir de la fin 1959, a atteint son apogée en 1960 et contribué à la création du Front national de libération du Sud Vietnam.



Rappelant la tradition de lutte vaillante de la population du "royaume du cocotier" pendant les années de résistance, le chef du gouvernement a exhorté les jeunes de Bên Tre à relever les défis, à redoubler d’efforts dans la recherche et les études, et à matérialiser rêves et aspirations.



De plus en plus de jeunes se lancent dans la création de start-up à Bên Tre. La province compte actuellement 100 start-up sur plus de 3.200 entreprises en activité, selon le journal en ligne Tô Quôc (La Patrie) du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc visite un stand, lors de la fête des start-up, le 19 juillet dans la province de Bên Tre. Photo : VNA

Le Parti communiste du Vietnam et l’Etat vietnamien s’intéressent particulièrement à la jeune génération vietnamienne et désirent vous accompagner. Vous êtes non seulement les potentialités de l’avenir, les ressources du présent mais aussi les maîtres du pays, a-t-il indiqué.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a également demandé aux ministères, branches sous l’autorité centrale, à l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, aux autorités de Bên Tre, à la communauté des entreprises à continuer d’accorder leur intérêt et leur soutien au programme de start-up de Bên Tre.

En 2016, le Vietnam comptait pour la première fois plus de 110.000 entreprises fondées en un an, soit 12 nouvelles entreprises créées en 60 minutes.



Le gouvernement a adopté plusieurs politiques pour créer des conditions favorables aux start-up vietnamiennes, perfectionner les institutions et améliorer l’environnement des affaires en vue d’atteindre l’objectif de plus d’un million d’entreprises en 2020.



Il prévoit aussi de soutenir quelque 600 entreprises avec 2.000 projets dans le domaine des start-up innovantes pour promouvoir leur accès à de nouvelles technologies, et d’accélérer ses efforts d’intégration internationale pour promouvoir l’innovation et la créativité dans le pays. – VNA