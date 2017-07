Le chef de l’Etat vietnamien reçoit la présidente du Parlement du Bangladesh

Le président Tran Dai Quang et la présidente du Parlement du Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury. Photo: VNA

Hanoi, 21 juillet (VNA) - Le Vietnam prend toujours en considération et souhaite développer ses relations d’amitié et de coopération traditionnelles avec le Bangladesh, a déclaré le président Tran Dai Quang, lors d’une rencontre avec la présidente du Parlement du Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury, à Hanoi le 21 juillet.Le président vietnamien a hautement apprécié les résultats de l’entretien entre la présidente du Parlement du Bangladesh et la présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan, et d'importants accords signés lors de la visite.Le président Tran Dai Quang a demandé aux deux parties de continuer à collaborer étroitement dans les forums régionaux et mondiaux et a exhorté le Bangladesh à soutenir la candidature du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021 et à celui de directeur général de l'UNESCO pour 2017-2022.Mme Chaudhury a affirmé que le Bangladesh souhaitait élargir sa coopération avec le Vietnam, et soutenir ce dernier aux forums et organisations à l'échelle régionale et mondiale.Informant le président Tran Dai Quang des résultats de son entretien avec la président de l’AN vietnamienne, elle a déclaré que les deux parties ont convenu de continuer à maintenir l'échange de visites de tous les niveaux entre les deux organes législatifs chaque année, en vue de partager l'expérience dans la législation et la supervision de la mise en œuvre d'accords de coopération conclus entre les deux pays.Les deux dirigeants ont noté avec plaisir les relations politiques plus étroites, ainsi qu'une coopération fructueuse dans l'économie, le commerce et d'autres domaines entre les deux pays, contribuant de manière significative à la promotion du développement socio-économique dans chaque nation.Le président Tran Dai Quang a suggéré aux deux parties de maintenir l'échange de visites à tous les niveaux, de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération bilatérale existants et de prendre des mesures spécifiques pour réaliser l'objectif de 1 milliard de dollars dans le commerce bilatéral.Il a déclaré que le Vietnam soutient l'expansion de la coopération dans les produits chimiques, l'ingénierie mécanique, la transformation des aliments, les textiles, les communications et les transports tout en recherchant des possibilités de renforcer la collaboration en matière de défense et de sécurité, de science et de technologie, d'éducation et de culture.Mme Chaudhury a déclaré que les deux pays devraient promouvoir les échanges commerciaux et créer des conditions favorables pour que leurs entreprises cherchent des opportunités d'investissement.Elle a révélé que son pays a mis en place des centaines de zones économiques et lancé des politiques à porte ouverte, des procédures administratives simplifiées et investi davantage dans le développement des infrastructures pour attirer davantage d'investissements.Elle a appelé le Vietnam à investir au Bangladesh et a espéré que le Vietnam servira de passerelle pour que les produits de son pays puissent pénétrer dans d'autres pays membres de l'ASEAN.Le président Tran Dai Quang et la présidente Shirin Sharmin Chaudhury ont convenu que le Vietnam et le Bangladesh doivent intensifier la coopération, partager leur expérience et se soutenir mutuellement pour s'adapter aux changements climatiques, ce qui entraîne des impacts négatifs dans les deux pays. -VNA