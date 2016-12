Le chef de l’Etat à la conférence du secteur des parquets populaires

Le président Tran Dai Quang à la conférence du secteur des parquets populaires. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le Parquet populaire suprême a organisé ce mercredi après-midi à Hanoi une conférence sur le déploiement des activités du secteur en 2017, en présence du président de la République Tran Dai Quang.



Le chef de l’Etat a salué les efforts et les réalisations des parquets populaires en 2016. Il a demandé aux organes judiciaires d’appliquer en 2017 de nouvelles lois, conformément à la Constitution de 2013.



Le président Tran Dai Quang, qui dirige également le Comité national de pilotage pour la réforme judiciaire, a souligné la nécessité pour le secteur du parquet d'améliorer son rôle et sa position dans la lutte contre la criminalité et les violations de la loi, en particulier la corruption et les affaires économiques.





Il a demandé au secteur de se concentrer sur la rénovation de ses opérations et de proposer des mesures pour lutter efficacement contre les violations de la loi et la criminalité.



La conférence a fait le bilan les activités du secteur en 2016 et a défini ses orientations et ses tâches pour 2017, soulignant les efforts pour assurer la qualité du règlement des affaires pénales et améliorer les compétences professionnelles des procureurs. -VNA