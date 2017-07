Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le coup d’envoi de la phase finale du Championnat national de football des moins de 17 ans (U17) - Coupe Thai Son Nam -, a été donné le 30 juin au stade Thông Nhât de Hô Chi Minh-Ville (Sud), avec 12 équipes en lice.

Les joueurs de PVF ont remporté avec brio leur premier match après une entame difficile. Photo : CNV

Tout a donc commencé par un véritable déluge, de fait, l’orage n’a modifié en rien la volonté des joueurs de PVF et HAGL de se montrer offensifs, tout donnant pour ravir les courageux supporters restés en tribunes.



Pas moins de quatre buts ont été inscrits au cours de la rencontre. Tiên Dat a ouvert le score à la 19e minute pour donner l’avantage au HAGL. Mais l’équipe PVF a réagi rapidement pour finalement s’imposer 3-1 grâce à Hoàng Huy, Khac Khiêm et Thành Công. Un résultat qui fait de PVF l’un des prétendants au titre.



La veille, trois rencontres du groupe A ont été jouées en avance : Dông Thap (champion en titre) - Sanatech Khanh Hoà (1-1) ; Hô Chi Minh-Ville - FLC Thanh Hoa (2-1) ; Viettel - Police populaire (2-2).



Un championnat très attendu par les dénicheurs de talents



Selon Lê Hoài Anh, secrétaire général de la Fédération vietnamienne de football, ce championnat est une opportunité ainsi qu’un tremplin important pour les jeunes joueurs. Cette compétition permet en effet aux experts de découvrir les nouvelles figures qui viendront (ou non) alimenter les sélections nationales de demain.



C’est aussi une occasion pour les centres de formation de jeunes footballeurs comme PVF, HAGL Hanoï, Viettel de présenter leurs talents et de confirmer la qualité de l’entraînement qu’ils proposent pour asseoir leur réputation.



Les 12 équipes sont réparties en deux groupes : A (Hô Chi Minh-Ville - Dông Thap - Sanatech Khanh Hoà - Thanh Hoa - Viettel - Police populaire) et B (HAGL - PVF - Ha Tinh - Dak Lak - Hanoï - SHB Dà Nang).



Les deux premiers de chaque groupe accèderont aux demi-finales. La grande finale du Championnat du Vietnam de football U17 aura lieu le 14 juillet. En plus de soulever le trophée, l’équipe championne recevra une prime de 50 millions de dôngs (30 millions pour la finaliste et 20 millions pour la troisième). - CVN/VNA