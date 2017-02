Le Canada soutient le Vietnam pour remplir son rôle d'hôte de l’APEC 2017

Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères Pham Binh Minh a invité le 7 février l’ambassadrice du Canada au Vietnam, Ping Kitnikone, à promouvoir les relations entre les deux pays en 2017 pour les porter à une nouvelle hauteur.

Le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères Pham Binh Minh reçoit le 7 février à Hanoi l'ambassadrice du Canada au Vietnam, Ping Kitnikone. Photo : VNA

Recevant mardi à Hanoi la nouvelle ambassadrice du Canada au Vietnam, Ping Kitnikone, le vice-Premier ministre Pham Binh Minh s’est déclaré satisfait du développement positif et efficace des deux pays dans des domaines, notamment dans le commerce, l’investissement et la coopération au développement.

Hautement appréciant la poursuite de l’octroi canadien des aides pour le développement au Vietnam, il a souhaité que le Canada continue d’aider le Vietnam dans l’adaptation au changement climatique.

Selon le vice-Premier ministre Pham Binh Minh, les opportunités de coopération entre les deux pays sont immenses. Il a plaidé aussi pour une plus étroite collaboration bilatérale au sein des forums multilatéraux pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

De son côté, la diplomate canadienne a salué le rôle de l’ASEAN et affirmé vouloir renforcer ses relations avec le Vietnam.

Elle a déclaré que le développement vigoureux de la coopération dans l’économie et le commerce entre le Vietnam et le Canada ces derniers temps aiderait à créer des opportunités à promouvoir les relations de coopération intégrale entre les deux pays dans le temps à venir.

Le statut du Vietnam de pays hôte de l’APEC 2017 ouvrira de nouvelles opportunités pour les deux pays pour former des partenariats économiques régionaux et bilatéraux vers l'efficacité et la durabilité, a-t-elle estimé.

Le Canada appuiera le Vietnam pour organiser avec succès l’APEC 2017, a déclaré l’ambassadrice du Canada, Ping Kitnikone. - VNA